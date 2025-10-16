Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Олимпия» прервала серию поражений из трёх матчей в Евролиге, победив «Жальгирис» в гостях

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались «Жальгирис» и «Олимпия». Встреча проходила в Каунасе (Литва) и завершилась в пользу итальянского клуба со счётом 89:78 (13:21, 26:21, 24:19, 26:17).

Лучшую результативность в составе «Олимпии» показали Девин Букер, Джампаоло Риччи, Шейвон Шилдс и Куинн Эллис. В активе каждого из них по 15 очков. Среди игроков «Жальгириса» чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Арнас Буткевичюс (20 очков, пять подборов и одна передача).

Отметим, что «Олимпия» прервала серию поражений в Евролиге, насчитывавшую три матча.

В следующем туре регулярного чемпионата «Жальгирис» на выезде сыграет с «Барселоной». Матч состоится 23 октября, начало — в 21:30 по московскому времени. «Олимпия» 23 октября примет «Валенсию». Начало матча запланировано на 21:30 мск.

