Жальгирис — Олимпия, результат матча 16 октября 2025, счет 78:89, Евролига – 2025/2026

«Олимпия» прервала серию поражений из трёх матчей в Евролиге, победив «Жальгирис» в гостях
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались «Жальгирис» и «Олимпия». Встреча проходила в Каунасе (Литва) и завершилась в пользу итальянского клуба со счётом 89:78 (13:21, 26:21, 24:19, 26:17).

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
78 : 89
Олимпия
Милан, Италия
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Риччи, Флаккадори, Гудурич, Диоп, Шилдс, Данстон

Лучшую результативность в составе «Олимпии» показали Девин Букер, Джампаоло Риччи, Шейвон Шилдс и Куинн Эллис. В активе каждого из них по 15 очков. Среди игроков «Жальгириса» чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Арнас Буткевичюс (20 очков, пять подборов и одна передача).

Отметим, что «Олимпия» прервала серию поражений в Евролиге, насчитывавшую три матча.

В следующем туре регулярного чемпионата «Жальгирис» на выезде сыграет с «Барселоной». Матч состоится 23 октября, начало — в 21:30 по московскому времени. «Олимпия» 23 октября примет «Валенсию». Начало матча запланировано на 21:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
