22:00 Мск
Баскетбол

Фенербахче — Бавария, результат матча 16 октября 2025, счёт 88:73, Евролига – 2025/2026

«Фенербахче» одержал уверенную победу в матче с «Баварией» в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Фенербахче» и «Бавария». Игра проходила в Стамбуле (Турция) и завершилась со счётом 88:73 (14:20, 21:12, 25:14, 26:27) в пользу хозяев паркета.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
88 : 73
Бавария
Мюнхен, Германия
Фенербахче: Бирсен, Болдуин, Уилбекин, Мелли, Махмутоглу, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Жагар, Колсон, Берч
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Габриэль, Маккормак, Болдуин

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Микаэль Янтунен. На его счету 15 очков и один подбор. У «Бавариии» лучшую результативность продемонстрировали Веньен Габриэль, Андреас Обст и Айзея Майк. У каждого из них по 15 очков.

В следующем туре «Фенербахче» на выезде сыграет с другим турецким клубом – «Анадолу Эфес». Встреча состоится 24 октября и начнётся в 20:30 мск. «Бавария» в следующем туре примет греческий «Олимпиакос». Матч состоится 24 октября, начало — в 21:45 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
