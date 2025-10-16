«Фенербахче» одержал уверенную победу в матче с «Баварией» в Евролиге

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Фенербахче» и «Бавария». Игра проходила в Стамбуле (Турция) и завершилась со счётом 88:73 (14:20, 21:12, 25:14, 26:27) в пользу хозяев паркета.

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Микаэль Янтунен. На его счету 15 очков и один подбор. У «Бавариии» лучшую результативность продемонстрировали Веньен Габриэль, Андреас Обст и Айзея Майк. У каждого из них по 15 очков.

В следующем туре «Фенербахче» на выезде сыграет с другим турецким клубом – «Анадолу Эфес». Встреча состоится 24 октября и начнётся в 20:30 мск. «Бавария» в следующем туре примет греческий «Олимпиакос». Матч состоится 24 октября, начало — в 21:45 мск.

