Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Названы два города, которые НБА намерена сделать приоритетными для своего проекта в Европе

Названы два города, которые НБА намерена сделать приоритетными для своего проекта в Европе
Руководство НБА активно изучает возможность расширения в Европе, сосредоточив внимание на крупных городах, таких как Лондон (Великобритания) и Париж (Франция). Об этом информирует ESPN со ссылкой на источники.

Сообщается, что летом комиссионер лиги Адам Силвер и его заместитель Марк Тейтум посетили эти города для переговоров о потенциальной экспансии.

Ранее сообщалось, что запуск европейского проекта НБА может состояться уже в 2027 году. В лигу планируется включить как новые команды, так и существующие клубы, заинтересованные в переходе из других европейских лиг. Важную роль в проекте могут сыграть инвесторы с Ближнего Востока, в том числе из ОАЭ и Катара.

НБА также рассматривает возможность проведения официальных игр и молодёжных программ в Европе для подготовки будущих талантов. Этот шаг станет частью стратегии по глобальному укреплению бренда лиги, привлечению новых инвестиций и одновременно расширит аудиторию баскетбола за пределами США.

