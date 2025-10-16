Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок – 2025/2026: результаты на 16 октября, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей 16 октября
Комментарии

В четверг, 16 октября, в рамках 3-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка состоялся один матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Еврокубок. Результаты матчей 16 октября:

«Лондон Лайонс» – «Тренто» – 87:71.

Еврокубок . Группа B. 3-й тур
16 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Лондон Лайонс
Лондон, Великобритания
Окончен
87 : 71
Тренто
Тренто, Италия

В прошлом сезоне Еврокубка победителем стал израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива. В финале команда встречалась с испанской «Гран Канарией». По итогам двух матчей израильтяне оказались сильнее и впервые в своей истории завоевали чемпионство в Еврокубке.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026

Ранее сообщалось, что израильские клубы «Маккаби» и «Хапоэль» обратились в Евролигу с просьбой разрешить им проведение домашних матчей на территории Израиля.

Материалы по теме
Израильские клубы запросили у Евролиги возвращение домашних матчей в страну — источник

Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android