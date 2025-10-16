В четверг, 16 октября, в рамках 3-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка состоялся один матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Еврокубок. Результаты матчей 16 октября:

«Лондон Лайонс» – «Тренто» – 87:71.

В прошлом сезоне Еврокубка победителем стал израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива. В финале команда встречалась с испанской «Гран Канарией». По итогам двух матчей израильтяне оказались сильнее и впервые в своей истории завоевали чемпионство в Еврокубке.

Ранее сообщалось, что израильские клубы «Маккаби» и «Хапоэль» обратились в Евролигу с просьбой разрешить им проведение домашних матчей на территории Израиля.

