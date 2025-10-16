«Олимпиакос» на последних секундах вырвал победу в матче с «Маккаби» в Евролиге

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого встречались «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) и греческий клуб «Олимпиакос». Исход игры, проходившей в упорной борьбе, решился на последних секундах. Победу со счётом 95:94 (22:24, 18:24, 25:22, 30:24) в итоге одержала команда из Греции.

Лучшую результативность в составе победителей показали Александар Везенков и Никола Милутинов. В активе обоих по 15 очков. В составе «Маккаби» чаще всего кольцо соперников поражал американец Джефф Даутин (24 очка, один подбор и одна передача).

В следующем туре «Маккаби» сыграет с мадридским «Реалом». Матч пройдёт 22 октября и начнётся в 21:05 мск. «Олимпиакос» 24 октября на выезде встретится с мюнхенской «Баварией». Игра начнётся в 21:45 мск.

