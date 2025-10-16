Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маккаби — Олимпиакос, результат матча 16 октября 2025, счёт 94:95, Евролига – 2025/2026

«Олимпиакос» на последних секундах вырвал победу в матче с «Маккаби» в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого встречались «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) и греческий клуб «Олимпиакос». Исход игры, проходившей в упорной борьбе, решился на последних секундах. Победу со счётом 95:94 (22:24, 18:24, 25:22, 30:24) в итоге одержала команда из Греции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
94 : 95
Олимпиакос
Пирей, Греция
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Omoruyi, Даутин, Лиф, Блатт
Олимпиакос: Нтиликина, Уорд, Ларенцакис, Ли, Везенков, Папаниколау, Неципоглу, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл

Лучшую результативность в составе победителей показали Александар Везенков и Никола Милутинов. В активе обоих по 15 очков. В составе «Маккаби» чаще всего кольцо соперников поражал американец Джефф Даутин (24 очка, один подбор и одна передача).

В следующем туре «Маккаби» сыграет с мадридским «Реалом». Матч пройдёт 22 октября и начнётся в 21:05 мск. «Олимпиакос» 24 октября на выезде встретится с мюнхенской «Баварией». Игра начнётся в 21:45 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
На секунду зал застыл. В Сербии прозвучала песня о России — ответ европейским провокаторам
Видео
На секунду зал застыл. В Сербии прозвучала песня о России — ответ европейским провокаторам

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android