Евролига: результаты матчей 16 октября

В четверг, 16 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата 16 октября:

«Дубай» — «Барселона» – 83:78;

«Жальгирис» — «Олимпия» – 78:89;

«Фенербахче» — «Бавария» – 88:73;

«Маккаби» Т-А — «Олимпиакос» – 94:95.

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Фенербахче», одолевший в финале «Монако» (81:70). Обладателем бронзовых наград стал «Олимпиакос». В матче за третье место он оказался сильнее другого греческого клуба, «Панатинаикоса» (97:93).

