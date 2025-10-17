Скидки
Главная Баскетбол Новости

Евролига – 2025/2026: результаты на 16 октября, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 16 октября
Комментарии

В четверг, 16 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата 16 октября:

«Дубай» — «Барселона» – 83:78;
«Жальгирис» — «Олимпия» – 78:89;
«Фенербахче» — «Бавария» – 88:73;
«Маккаби» Т-А — «Олимпиакос» – 94:95.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
83 : 78
Барселона
Барселона, Испания
Дубай: Дангубич, Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Анджушич, Каменьяш
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Клайберн, Шенгелия, Кейта, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
78 : 89
Олимпия
Милан, Италия
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Риччи, Флаккадори, Гудурич, Диоп, Шилдс, Данстон
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
88 : 73
Бавария
Мюнхен, Германия
Фенербахче: Бирсен, Болдуин, Уилбекин, Мелли, Махмутоглу, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Жагар, Колсон, Берч
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Габриэль, Маккормак, Болдуин
Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
16 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
94 : 95
Олимпиакос
Пирей, Греция
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Omoruyi, Даутин, Лиф, Блатт
Олимпиакос: Нтиликина, Уорд, Ларенцакис, Ли, Везенков, Папаниколау, Неципоглу, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Фенербахче», одолевший в финале «Монако» (81:70). Обладателем бронзовых наград стал «Олимпиакос». В матче за третье место он оказался сильнее другого греческого клуба, «Панатинаикоса» (97:93).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
