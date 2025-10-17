Скидки
Эксперт: Виктор Вембаньяма сейчас может быть выше 230 см

Эксперт: Виктор Вембаньяма сейчас может быть выше 230 см
Комментарии

Известный обозреватель и эксперт Брайан Уиндхорст высказался росте 21-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. В первый год выступления француза в североамериканской лиге его рост назывался в районе 221 см. В настоящий момент на официальном сайте НБА указывается, что его рост составляет 224 см. А в некоторых источниках говорится, что рост Виктора 226 см.

«Когда он был новичком, его рост уже был около 226 сантиметров. А сейчас он может быть выше 230», – сказал Уиндхорст в эфире шоу NBA Today.

Напомним, прошлый сезон НБА Виктор завершил досрочно из-за тромбоза вен правого плеча. Спортсмен успел принять участие в 46 матче регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

Попович наблюдает за тренировкой Вембаньямы:

