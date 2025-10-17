Лука Дончич высказался о первом предсезонном матче за «Лейкерс»

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился впечатлениями от своего первого предсезонного матча. Спортсмен принял участие в игре с «Финикс Санз». Встреча состоялась 15 октября и завершилась в пользу «Финикса» со счётом 113:104.

«Чувствовал себя отлично… Наверное, даже лучше, чем ожидал. Первые игры обычно бывают немного тяжёлыми, но я был очень рад снова выйти на площадку», — приводит слова Дончича издание The Athletic.

В матче с «Финиксом» Дончич набрал 25 очков, сделал семь подборов и четыре результативные передачи, проведя на паркете около 22 минут.

