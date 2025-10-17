Лука Дончич высказался о первом предсезонном матче за «Лейкерс»
Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился впечатлениями от своего первого предсезонного матча. Спортсмен принял участие в игре с «Финикс Санз». Встреча состоялась 15 октября и завершилась в пользу «Финикса» со счётом 113:104.
НБА — предсезонные матчи
15 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Батлер - 35, Гудвин - 24, Малуач - 17, Хэйс - 10, Fleming - 9, Ливерс - 7, Дюк - 5, Brea - 4, Huntley - 2, Данн, О'Нил, Букер, Ричардс, Брукс, Аллен, Игодаро, Гиллеспи, Samuel, Бо
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 25, Дончич - 25, Эйтон - 10, Ларэвиа - 8, Смит - 8, Джеймс - 7, Уильямс - 7, Колоко - 6, Кнехт - 5, Davis Jr - 3, Клебер , Джеймс, Manon, Marciulionis, Смарт, Уотсон
«Чувствовал себя отлично… Наверное, даже лучше, чем ожидал. Первые игры обычно бывают немного тяжёлыми, но я был очень рад снова выйти на площадку», — приводит слова Дончича издание The Athletic.
В матче с «Финиксом» Дончич набрал 25 очков, сделал семь подборов и четыре результативные передачи, проведя на паркете около 22 минут.
Встреча Дончича и Дэвиса перед матчем «Лейкерс» — «Маверикс»:
