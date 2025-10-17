Скидки
Чемпион НБА Гилджес-Александер прояснил, когда намерен завершить карьеру

Чемпион НБА Гилджес-Александер прояснил, когда намерен завершить карьеру
Аудио-версия:
Чемпион НБА прошлого сезона, разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер ответил на вопрос о сроках завершения карьеры. По словам лидера «Оклахомы», он не планирует играть до 40 лет и намерен уйти из баскетбола, как только почувствует спад в своей игре.

«Определённо думаю, что смогу [играть в 40 лет]. Но не буду. Не хочу пропустить столько времени из жизни своего ребёнка. В какой-то момент карьеры достигаешь пика. Я не осуждаю тех, кто продолжает выступать — они просто любят игру.

Но для меня баскетбол — это способ узнать, на что способен я сам. Когда пойму, что прошёл свой пик и начинаю сдавать, подумаю: «Зачем я тогда играю?». И как только это случится, сразу уйду», — приводит слова Гилджес-Александера GQ Magazine.

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках:

