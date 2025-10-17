Скидки
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Зенита» Мартюк высказался о поражении в матче с ЦСКА на последней секунде

Центровой «Зенита» Мартюк высказался о поражении в матче с ЦСКА на последней секунде
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился впечатлениями от уверенной гостевой победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (113:64).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
64 : 113
Зенит
Санкт-Петербург
Самара: Чебуркин - 21, Михайловский - 15, Пивцайкин - 8, Шейко - 6, Чеваренков - 4, Великородный - 4, Кузнецов - 2, Маруфов - 2, Косяков - 2, Минченко, Калинов, Чикарев
Зенит: Рэндольф - 31, Емченко - 23, Мартюк - 19, Пойтресс - 16, Щербенев - 8, Жбанов - 6, Земский - 4, Узинский - 2, Кривых - 2, Воронцевич - 2

«Поздравляю всех болельщиков «Зенита» с победой, хорошей победой. В начале мы дали сопернику почувствовать игру, а со второй четверти уже начали играть свою и заработали за счёт этого преимущество», — приводит слова Мартюка пресс-служба «Зенита».

Также Мартюк вспомнил о поражении в матче с ЦСКА на последней секунде (84:85). Игра состоялась 12 октября в рамках регулярки Единой лиги.

«Всегда такие поражения, можно сказать, сначала разочаровывают, ну, в первые секунды. А потом понимаешь, что это регулярный сезон, и мы обязательно после игры стали сильнее. И будем становиться сильнее от игры к игре», — добавил Андрей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов
