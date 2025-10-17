Центровой «Зенита» Мартюк высказался о поражении в матче с ЦСКА на последней секунде

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился впечатлениями от уверенной гостевой победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (113:64).
«Поздравляю всех болельщиков «Зенита» с победой, хорошей победой. В начале мы дали сопернику почувствовать игру, а со второй четверти уже начали играть свою и заработали за счёт этого преимущество», — приводит слова Мартюка пресс-служба «Зенита».
Также Мартюк вспомнил о поражении в матче с ЦСКА на последней секунде (84:85). Игра состоялась 12 октября в рамках регулярки Единой лиги.
«Всегда такие поражения, можно сказать, сначала разочаровывают, ну, в первые секунды. А потом понимаешь, что это регулярный сезон, и мы обязательно после игры стали сильнее. И будем становиться сильнее от игры к игре», — добавил Андрей.
Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА:
