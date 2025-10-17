Фото: президент ЦСКА Андрей Ватутин встретился с Уиллом Клайберном в Барселоне

Президент ЦСКА Андрей Ватутин и вице-президент клуба по спортивной работе Наталия Фураева встретились в Барселоне с бывшим игроком клуба Уиллом Клайберном. Фотографией со встречи поделилась пресс-служба армейцев.

«На прошлой неделе президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин и вице-президент по спортивной работе нашего клуба Наталия Фураева приняли участие в совете Евролиги. И там же, в Барселоне, повидались с легендой нашего клуба Уиллом Клайберном.

Фото: https://t.me/cskabasket

Всегда рады встрече, а Уилл передаёт большой привет всем болельщикам ЦСКА!» — говорится в сообщении клуба.

Клайберн выступал за ЦСКА с 2017 по 2022 год. Сейчас он является игроком «Барселоны».

