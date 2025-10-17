Скидки
Зайон Уильямсон эффектно выполнил уиндмилл-данк в предсезонном матче НБА

В данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Орландо Мэджик» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент написания новости счёт на табло — 76:70 в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
4-я четверть
131 : 119
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Орландо Мэджик: Блэк, Айзек, Джонс, Бейн, Банкеро, Робинсон, Кэйн, Richardson, Ховард, Каслтон, Смарт, Уилер, Вагнер, Да Силва, Киньонес, Бикман, Картер, Битадзе, Penda
Нью-Орлеан Пеликанс: Fears, Уильямсон, Джонс, Dickinson, Мюррей, Спрингер, Макгауэнс, Пул, Peavy, Альварадо, Маткович, Мисси, Queen, Александер, Хоукинс, Мёрфи, Бей, Shumate, Луни

Тяжёлый форвард и лидер «Нью-Орлеан» Зайон Уильямсон в концовке второй четверти отметился зрелищным моментом, исполнив уиндмилл-данк в быстром отрыве. «Чемпионат» представляет вашему вниманию видеонарезку этого эпизода.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон-2025/2026 стартует в ночь на 22 октября. Откроет сезон матч между «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс», а затем на паркет выйдут «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

