Зайон Уильямсон эффектно выполнил уиндмилл-данк в предсезонном матче НБА

В данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Орландо Мэджик» принимает «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент написания новости счёт на табло — 76:70 в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард и лидер «Нью-Орлеан» Зайон Уильямсон в концовке второй четверти отметился зрелищным моментом, исполнив уиндмилл-данк в быстром отрыве. «Чемпионат» представляет вашему вниманию видеонарезку этого эпизода.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон-2025/2026 стартует в ночь на 22 октября. Откроет сезон матч между «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс», а затем на паркет выйдут «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».