Уиндхорст раскрыл, с каким звёздным одноклубником Леброн Джеймс сочетался лучше всего

Уиндхорст раскрыл, с каким звёздным одноклубником Леброн Джеймс сочетался лучше всего
Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу лучшего партнёра по команде в карьере звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«На мой взгляд, самым подходящим и совместимым партнёром для Леброна всегда был Кайри. Да, у Леброна с Уэйдом бывали поистине запоминающиеся моменты, а с Энтони Дэвисом они вообще становились настоящей грозой для соперников.

Но именно Кайри лучше всего сочетался с его стилем игры, потому что Леброну нужен был человек, способный не только уверенно обращаться с мячом, но и быть эффективным без мяча», — приводит слова Уиндхорста NBA Analysis.

