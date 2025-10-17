Предсезонка НБА: результаты 17 октября

Сегодня, 17 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 17 октября

«Орландо Мэджик» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 132:125.

«Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:98.

«Атланта Хоукс» — «Хьюстон Рокетс» — 115:133.

«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:120.

«Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 132:129.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).