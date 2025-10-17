Скидки
«Милуоки» продлит контракт с 26-летним защитником. Общая сумма сделки — $ 45 млн

Руководство «Милуоки Бакс» и 26-летний защитник Эй Джей Грин достигли соглашения по поводу продления контракта. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в социальной сети X.

По данным источника, общая сумма контракта составит $ 45 млн, а срок соглашения рассчитан на четыре года. Все выплаты по контракту полностью гарантированы.

Отметим, что Грин не был выбран на драфте НБА, однако с сезона-2022/2023 он выступает за «Милуоки». Защитника считают элитным снайпером: за свою карьеру он реализует 42,1% бросков из-за дуги. В минувшем сезоне Эй Джей в среднем за матч набирал 7,4 очка, 2,4 подбора и проводил на площадке 22,7 минуты.

