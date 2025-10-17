Украинский игрок «Юты» Михайлюк попал решающий трёхочковый в предсезонном матче НБА

Сегодня, 17 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Юта Джаз» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 132:129 в пользу домашней команды.

Украинский защитник «Юты» Святослав Михайлюк за 20 секунд до окончания основного времени забросил трёхочковый, выведя «Джаз» вперёд на одно очко. Этот бросок оказался решающим, а матч завершился победой хозяев с преимуществом в три очка. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеомомент этого эпизода.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.