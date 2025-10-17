Украинский игрок «Юты» Михайлюк попал решающий трёхочковый в предсезонном матче НБА
Сегодня, 17 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Юта Джаз» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Игра завершилась со счётом 132:129 в пользу домашней команды.
НБА — предсезонные матчи
17 октября 2025, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
132 : 129
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Джордж - 20, Михайлюк - 15, Маркканен - 15, Кесслер - 14, Сенсабо - 12, Нуркич - 12, Харклесс - 9, Филиповски - 9, Хендрикс - 8, Бамба - 8, Clayton - 8, Tonje - 2, Bradshaw, Чьебв, Лав, East
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 32, Холидэй - 24, Шарп - 20, Love - 16, Клингэн - 9, Авдия - 8, Сиссоко - 7, Мюррэй - 5, Yang - 3, Рупер - 3, Уэсли - 2, Cooke, Рит
Украинский защитник «Юты» Святослав Михайлюк за 20 секунд до окончания основного времени забросил трёхочковый, выведя «Джаз» вперёд на одно очко. Этот бросок оказался решающим, а матч завершился победой хозяев с преимуществом в три очка. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеомомент этого эпизода.
