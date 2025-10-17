Скидки
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:45 Мск
Баскетбол

Джо Джонсон вспомнил, как его заставили держать Майкла Джордана в дебютном сезоне

Джо Джонсон вспомнил, как его заставили держать Майкла Джордана в дебютном сезоне
Комментарии

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и семикратный участник Матча всех звёзд Джо Джонсон рассказал забавную историю о своём первом опыте выступления против Майкла Джордана. Это произошло в его дебютном сезоне за «Бостон Селтикс» в 2001 году, когда легендарный игрок вернулся в лигу в составе «Вашингтон Уизардс».

«В тот год Майкл только вернулся в НБА. Мы играли с «Уизардс» в четвёртом матче сезона. Эрик Уильямс получил травму, и меня поставили в старт — я должен был опекать Джордана. Пол Пирс сказал мне: «Я возьму его в четвёртой четверти, а ты держи его в первых трёх. Я согласился», — сказал Джонсон в подкасте All the Smoke, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

По словам Джонсона, Джордан поначалу выглядел немного «тяжёлым» после трёхлетнего перерыва, но быстро набрал форму — особенно после того, как Пирс и Антуан Уокер начали подшучивать над ним. В итоге 38-летний Майкл завершил матч с 32 очками, восемью подборами и двумя передачами, а сам Джонсон набрал 16 очков, 10 подборов и два ассиста. Несмотря на яркую игру Джордана, победу одержал «Бостон» — 104:95.

