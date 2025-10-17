Скидки
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:45 Мск
Евролига: расписание матчей 17 октября
В пятницу, 17 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. Болельщики смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» представляет расписание предстоящих встреч.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 17 октября (время московское):

20:00. «Црвена Звезда» — «Реал» Мадрид;
20:30. «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»;
20:30. «Монако» — «Валенсия»;
21:00. «АСВЕЛ» — «Виртус»;
21:45. «Баскония» — «Партизан»;
21:45. «Париж» — «Хапоэль» Тель-Авив.

В прошлом сезоне победителем Евролиги стал турецкий «Фенербахче», который в финале одолел «Монако» со счётом 81:70. Третье место досталось «Олимпиакосу», в матче за бронзу обыгравшему «Панатинаикос» — 97:93.

