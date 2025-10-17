Евролига: расписание матчей 17 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В пятницу, 17 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. Болельщики смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» представляет расписание предстоящих встреч.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 17 октября (время московское):

20:00. «Црвена Звезда» — «Реал» Мадрид;

20:30. «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»;

20:30. «Монако» — «Валенсия»;

21:00. «АСВЕЛ» — «Виртус»;

21:45. «Баскония» — «Партизан»;

21:45. «Париж» — «Хапоэль» Тель-Авив.

В прошлом сезоне победителем Евролиги стал турецкий «Фенербахче», который в финале одолел «Монако» со счётом 81:70. Третье место досталось «Олимпиакосу», в матче за бронзу обыгравшему «Панатинаикос» — 97:93.

