21:45 Мск
Лука Дончич станет амбассадором на чемпионате мира по футболу 2026 года в Лос-Анджелесе

Комментарии

Звёздный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич станет амбассадором сообщества чемпионата мира по футболу 2026 года в Лос-Анджелесе.

«Мы рады сообщить, что звезда НБА Лука Дончич станет официальным послом сообщества чемпионата мира по футболу 2026 года в Лос-Анджелесе! Обладая фан-базой, охватывающей континенты, Лука олицетворяет международный дух предстоящего турнира и яркую энергетику Лос-Анджелеса», — говорится в сообщении пресс-службы Организационного комитета по проведению чемпионата мира по футболу 2026 года в Лос-Анджелесе на странице в социальной сети X.

Каким был Лука Дончич в 17 лет
