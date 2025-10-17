Лука Дончич станет амбассадором на чемпионате мира по футболу 2026 года в Лос-Анджелесе

Звёздный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич станет амбассадором сообщества чемпионата мира по футболу 2026 года в Лос-Анджелесе.

«Мы рады сообщить, что звезда НБА Лука Дончич станет официальным послом сообщества чемпионата мира по футболу 2026 года в Лос-Анджелесе! Обладая фан-базой, охватывающей континенты, Лука олицетворяет международный дух предстоящего турнира и яркую энергетику Лос-Анджелеса», — говорится в сообщении пресс-службы Организационного комитета по проведению чемпионата мира по футболу 2026 года в Лос-Анджелесе на странице в социальной сети X.

