«Леброн был чертовски рад». Дюрант рассказал про знаменитый обмен Хардена из «Оклахомы»

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался относительно реакции в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на уход разыгрывающего Джеймса Хардена из «Оклахома-Сити Тандер».

«Что меня действительно взбесило, так это то, как Леброн, Дуэйн Уэйд и многие другие парни из НБА писали в социальных сетях: «Поздравляю моего братана Джеймса… Теперь он начнёт «убивать». Я знаю, что Брон был чертовски рад, что мы больше не вместе. Потому что мы были в заднице», — сказал Дюрант в сериале «Стартовая пятёрка».

Напомним, «Оклахома» вышла в финал НБА в 2012 году, но проиграла «Майами» со счётом 1-4. После этого клуб не захотел увеличивать зарплату Хардена в межсезонье. Джеймс перебрался в «Хьюстон», где стал MVP лиги в 2018 году.