Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол

«Леброн был чертовски рад». Дюрант рассказал про знаменитый обмен Хардена из «Оклахомы»

«Леброн был чертовски рад». Дюрант рассказал про знаменитый обмен Хардена из «Оклахомы»
Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался относительно реакции в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на уход разыгрывающего Джеймса Хардена из «Оклахома-Сити Тандер».

«Что меня действительно взбесило, так это то, как Леброн, Дуэйн Уэйд и многие другие парни из НБА писали в социальных сетях: «Поздравляю моего братана Джеймса… Теперь он начнёт «убивать». Я знаю, что Брон был чертовски рад, что мы больше не вместе. Потому что мы были в заднице», — сказал Дюрант в сериале «Стартовая пятёрка».

Напомним, «Оклахома» вышла в финал НБА в 2012 году, но проиграла «Майами» со счётом 1-4. После этого клуб не захотел увеличивать зарплату Хардена в межсезонье. Джеймс перебрался в «Хьюстон», где стал MVP лиги в 2018 году.

