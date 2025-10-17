Скидки
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Баскетбол

Стало известно, может ли Керр покинуть «Голден Стэйт» ради другого клуба НБА — источник

Стало известно, может ли Керр покинуть «Голден Стэйт» ради другого клуба НБА — источник
Журналист и эксперт Энтони Слэйтер анонсировал готовящийся материал о взаимоотношениях главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра и разыгрывающего Стефена Карри. По словам Слэйтера, Керр в беседе с ним уточнил, что не собирается покидать «Уорриорз» ради другой работы в НБА.

«Я определённо думаю, что могу сделать прогноз: это не его последний сезон с «Уорриорз». Он не оставляет открытым вопрос о переходе в другую команду, например, в «Сан-Антонио». Либо они дойдут до конца сезона, и, может быть, он решит уйти из игры, либо, что более вероятно, он останется главным тренером «Уорриорз» после сезона. Но всё должно сложиться правильно», — сказал Слэйтер на канале NBA on ESPN в YouTube.

Главные новости дня:

