Хоккеист Гавриков раскрыл, чем его поразил Ди Каприо после встречи с ним на игре «Лейкерс»

Известный российский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Нью Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков поделился впечатлениями о посещении матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лос Анджелесе, где он встретил прославленных голливудских актёров Дензела Вашингтона и Леонардо Ди Каприо.

«Там (в Лос Анджелесе) полно всяких игр, концерты всякие, очень много разных мероприятий. Презентуются альбомы, артисты презентуют фильмы, то-сё. Там очень многое можно поделать.

Ходил ли на «Лейкерс»? Ходили на самые лучшие места, которые на первом ряду. Команда нам делала билеты. Там, конечно, и баскетбол смотрится вообще по-другому. Сидел актёр Дензел Вашингтон рядом, был Леонардо Ди Каприо, он прошёл мимо нас. Он такой скрытный, у него худи как кофта, чёрная кепка, он натянул её и прошёл: «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». И так просто садился», – приводит слова Гаврикова «Матч ТВ».

