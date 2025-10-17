Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хоккеист Гавриков раскрыл, чем его поразил Ди Каприо после встречи с ним на игре «Лейкерс»

Хоккеист Гавриков раскрыл, чем его поразил Ди Каприо после встречи с ним на игре «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Нью Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков поделился впечатлениями о посещении матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Лос Анджелесе, где он встретил прославленных голливудских актёров Дензела Вашингтона и Леонардо Ди Каприо.

«Там (в Лос Анджелесе) полно всяких игр, концерты всякие, очень много разных мероприятий. Презентуются альбомы, артисты презентуют фильмы, то-сё. Там очень многое можно поделать.

Ходил ли на «Лейкерс»? Ходили на самые лучшие места, которые на первом ряду. Команда нам делала билеты. Там, конечно, и баскетбол смотрится вообще по-другому. Сидел актёр Дензел Вашингтон рядом, был Леонардо Ди Каприо, он прошёл мимо нас. Он такой скрытный, у него худи как кофта, чёрная кепка, он натянул её и прошёл: «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». И так просто садился», – приводит слова Гаврикова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Никогда ещё Леброн так не выпадал из игры. Что случилось с его здоровьем?
Никогда ещё Леброн так не выпадал из игры. Что случилось с его здоровьем?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android