Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:45 Мск
Генеральный директор «Пармы» назвал главные цели клуба на сезон Единой лиги

Генеральный директор «Бетсити Пармы» Александр Башминов назвал главные цели команды на сезон-2025/2026.

«Для клуба всегда был и остаётся одним из самых важных вопрос доверия к своим воспитанникам. Молодёжные команды не находятся в вакууме. Игроки из младшей команды Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) участвуют в тренировочном и игровом процессе молодёжки, которая, соответственно, делится кадрами с основной командой. Таким образом, непрерывный процесс позволяет плавно готовить и внедрять новые имена в ростер основы (все игроки команды, включая запасных). Тренеры всех команд постоянно на связи, обмениваются мнениями и коллективными усилиями большой команды специалистов воспитывают новых звёзд пермского баскетбола.

По этому вопросу уже высказывался в своих интервью президент клуба. Поэтому процитирую: «Основная задача – уверенный выход в плей-офф». У нас есть возможность выступить как минимум успешнее, чем в прошедшем сезоне, и мы стремимся к этому», — приводит слова Башминова портал Business Class.

