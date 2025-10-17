«Фенербахче» раскрыл планы в отношении Ясикявичюса после неудачного старта в Евролиге

Руководство «Фенербахче» полностью доверяет своему тренеру Шарунасу Ясикявичюсу, несмотря на неудачное начало сезона. В настоящий момент турецкий клуб занимает 16-е место в турнирной таблице Евролиги. На счету команды две победы и три поражения.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы продлить с ним контракт», — приводит слова президента «Фенербахче» Садеттина Сарана Mundo Deportivo.

Действующее соглашение литовского специалиста с «Фенербахче» рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» сыграет с клубом «Анадолу Эфес». Матч состоится 24 октября.

