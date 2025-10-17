Скидки
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
«Посмотрите на разницу!» Известное СМИ — о росте Вембаньямы на фоне легенд «Сан-Антонио»

Известный портал The Athletic, который принадлежит New York Times, поделился интересным мнением о росте центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы на фоне других легенд «шпор» Дэвида Робинсона и Тима Данкана.

Фото: Социальные сети «Сан-Антонио Спёрс»

«Рост Вембаньямы по сравнению с Робинсоном и Данканом настолько разный, что создавалось впечатление, будто Вемби прифотошопили к фотографии.

Робинсону уже 60 лет, Данкану — почти 50. С возрастом они могли уменьшиться на пару сантиметров. Однако посмотрите на разницу в росте Вембаньямы по сравнению со всеми остальными!» — говорится в статье New York Times.

Отметим, что официальный рост Вембаньямы при приходе в НБА составлял 224 см, но многие аналитики и эксперты сейчас обсуждают, что Виктор почти дорос до 230 см.

