Главная Баскетбол Новости

Видео: Егор Дёмин поделился памятными моментами из Макао
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился видео с памятными моментами поездки в Макао, Китай, которая проходила в рамках предсезонной подготовки его клуба к сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Дёмин поделился памятными моментами из Макао:

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте НБА 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России.

Все матчи предсезонной подготовки Дёмин пропустил из-за травмы, которую получил во время Летней лиги НБА. По информации журналиста Брайана Льюиса, Дёмин примет участие в заключительном матче предсезонки для «Бруклина» с «Торонто Рэпторс», который состоится завтра, 18 октября, в 2:00 мск.

