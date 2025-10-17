Новичок года НБА — 2017 Малкольм Брогдон завершил карьеру — Чарания

Новичок года НБА — 2017 Малкольм Брогдон принял решение завершить карьеру. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. По словам Чарании, Малкольм сохранял хорошие шансы попасть в основной состав «Нью-Йорк Никс», однако решил уйти из баскетбола, о чём уже уведомил клуб.

С «Нью-Йорком» Брогдон подписал однолетний контракт летом этого года.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, выступая за «Вашингтон Уизардс», Брогдон принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 12,7 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 4,1 передачи.

Главные новости дня: