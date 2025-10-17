The Athletic раскрыл ход переговоров «Атланты» с лидером Треем Янгом о контракте

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» и разыгрывающий Трей Янг не договорятся о продлении контракта до начала нового сезона. Об этом информирует The Athletic со ссылкой на свои источники.
27-летний Янг вступает в последний гарантированный год своего соглашения с командой и может стать свободным агентом следующим летом. В сезоне-2025/2026 он заработает $ 46 млн, а в сезоне-2026/2027 у него есть опция игрока на $ 49 млн. Если он её отклонит, то впервые станет неограниченно свободным агентом.
Решение по контракту Янга может быть принято по ходу нового сезона или следующим летом.