Баскетбол

Гилберт Аренас назвал двух игроков, которые в данный момент являются лицами НБА

Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мнением о нынешних лидерах лиги. По его словам, настоящие лица НБА по-прежнему Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

«Эти двое — лица НБА. Да, лига ищет новое лицо. Многие хотели, чтобы это был Энтони Эдвардс, но, думаю, весь этот внешний шум мешает ему», — сказал Аренас на канале djvlad в YouTube.

Ранее форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант рассказал про знаменитый обмен Джеймса Хардена из «Оклахомы».

