Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче с ЦСКА в ЕЛ

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о предстоящем матче с московским ЦСКА. Встреча пройдёт в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Красноярске завтра, 18 октября. Начало запланировано на 13:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК Енисей Красноярск Не начался ЦСКА Москва

«Это будет тяжёлая игра, ведь к нам приедет чемпион. Они почти не изменили состав: ушёл один из лидеров, но его заменил игрок, который отлично вписывается в их стиль. Наша задача остаётся прежней – становиться лучше от матча к матчу. Надеюсь, в этой игре мы сможем показать достойный баскетбол не только в первые 20 минут. У ЦСКА много сильных игроков, и болельщикам будет интересно увидеть их в деле. От себя мы сделаем всё возможное, чтобы их не разочаровать», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярского клуба.

