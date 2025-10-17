Скидки
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче с ЦСКА в ЕЛ

Аудио-версия:
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился мнением о предстоящем матче с московским ЦСКА. Встреча пройдёт в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Красноярске завтра, 18 октября. Начало запланировано на 13:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет тяжёлая игра, ведь к нам приедет чемпион. Они почти не изменили состав: ушёл один из лидеров, но его заменил игрок, который отлично вписывается в их стиль. Наша задача остаётся прежней – становиться лучше от матча к матчу. Надеюсь, в этой игре мы сможем показать достойный баскетбол не только в первые 20 минут. У ЦСКА много сильных игроков, и болельщикам будет интересно увидеть их в деле. От себя мы сделаем всё возможное, чтобы их не разочаровать», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярского клуба.

Дёмин поделился памятными моментами из Макао:

