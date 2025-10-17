Скидки
Аналитик ответил, когда Леброн Джеймс анонсирует завершение карьеры

Аналитик ответил, когда Леброн Джеймс анонсирует завершение карьеры
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может объявить о завершении карьеры по ходу предстоящего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом рассказал аналитик и обозреватель Кристофер Клайн.

«Леброн больше не обязан этим заниматься. И если «Лейкерс» не достигнут предельного уровня в предстоящем сезоне, то зачем Леброну и дальше изнурять себя? Он поймёт это до середины сезона, объявит о намерении завершить карьеру и проведёт остаток сезона, одновременно празднуя и выкладываясь на максимум в последнем рывке к финишу», — написал Клайн в своей колонке на Fansided.

Леброн в прямом эфире подстриг дреды стримера Kai Cenat:

