Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» заявил о намерении получить паспорт Словении

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс заявил о намерении получить паспорт Словении. Напомним, за «Лейкерс» выступает игрок национальной команды этой страны Лука Дончич.

«Это мой парень. Мы сейчас работаем над тем, чтобы я получил словенский паспорт и смог сыграть с ним следующим летом», — сказал Хэйс после предсезонного матча с «Даллас Маверикс» во время общения со СМИ.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Хэйс принял участие в 56 матчах, где в среднем набирал 6,8 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал одну передачу, реализуя 72,2% бросков с игры.

