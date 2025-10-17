Игрок НБА стал ниже на 7,5 см после новых данных команды

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Коллин Секстон стал ниже более чем на семь сантиметров после новых измерений роста. Данные представлены на официальном сайте команды.

На протяжении семи лет карьеры рост спортсмена в официальных источниках указывался как 190,5 см (шесть футов три дюйма). Однако после нового раунда данные обновились: теперь значится, что его рост составляет 183 см (шесть футов).

Предполагается, что такая разница может быть связана с пересмотром методики измерений. В прошлом сезоне НБА, выступая за «Юту Джаз», Секстон принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 18,4 очка, 2,7 подбора и 4,2 передачи за 27,9 минуты на площадке.

