21:45 Мск
Энтони Эдвардс указал Шэмсу Чарании, как тот должен поступить, если узнает о его обмене

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс во время ежегодной церемонии Believe That Awards в шутку обратился к авторитетному инсайдеру ESPN Шэмсу Чарании.

«Если вдруг узнаешь, что меня собираются обменять, лучше, чёрт возьми, пришли мне сообщение. Не сливай это в X. Просто напиши мне. Дай знать», — сказал Эдвардс.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эдвардс принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,6 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 4,5 передачи за 36,3 минуты на площадке.

Энтони Эдвардс хромает после матча с «Оклахомой»:

