Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

«Шарлотт» отчислил Спенсера Динвидди за несколько дней до старта сезона НБА

Комментарии

Клуб «Шарлотт Хорнетс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отчислил из состава 32-летнего разыгрывающего Спенсера Динвидди. Этой информацией поделился известный инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

В межсезонье защитник подписал контракт с «Хорнетс» сроком на один год, однако руководству клуба необходимо было кого-то отчислить из состава, чтобы вписаться в финансовые рамки перед скорым стартом сезона-2025/2026.

Напомним, матч открытия регулярного чемпионата НБА пройдёт 22 октября. Между собой сыграют действующий чемпион ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс».

НБА — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
