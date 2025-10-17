«Шарлотт» отчислил Спенсера Динвидди за несколько дней до старта сезона НБА

Клуб «Шарлотт Хорнетс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отчислил из состава 32-летнего разыгрывающего Спенсера Динвидди. Этой информацией поделился известный инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

В межсезонье защитник подписал контракт с «Хорнетс» сроком на один год, однако руководству клуба необходимо было кого-то отчислить из состава, чтобы вписаться в финансовые рамки перед скорым стартом сезона-2025/2026.

Напомним, матч открытия регулярного чемпионата НБА пройдёт 22 октября. Между собой сыграют действующий чемпион ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс».