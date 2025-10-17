Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сын пятикратного чемпиона НБА подписал контракт с «Бостоном»

Сын пятикратного чемпиона НБА подписал контракт с «Бостоном»
Комментарии

Рон Харпер-младший, который является сыном пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рона Харпера, подписал соглашение с «Бостон Селтикс». Информацией поделился известный инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X.

Ранее сын легенды «Чикаго Буллз» выступал в фарм-клубе «Бостона» в G-лиге «Мэн Селтикс», а затем подписал двусторонний контракт с «Детройт Пистонс».

25-летний Харпер-младший провёл предсезонную подготовку с «Селтикс». Форвард не был выбран на драфте НБА в 2022 году после четырёх лет игры в NCAA.

Рон Харпер-старший трижды выигрывал чемпионство с «Чикаго Буллз» (с 1996 по 1998 год) и ещё дважды с «Лос-Анджелес Лейкерс» (с 2000 по 2001 год).

Сейчас читают:
Рост Вембаньямы — головная боль скептиков. Он реально достиг 230 см?!
Рост Вембаньямы — головная боль скептиков. Он реально достиг 230 см?!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android