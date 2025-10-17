Сын пятикратного чемпиона НБА подписал контракт с «Бостоном»

Рон Харпер-младший, который является сыном пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рона Харпера, подписал соглашение с «Бостон Селтикс». Информацией поделился известный инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X.

Ранее сын легенды «Чикаго Буллз» выступал в фарм-клубе «Бостона» в G-лиге «Мэн Селтикс», а затем подписал двусторонний контракт с «Детройт Пистонс».

25-летний Харпер-младший провёл предсезонную подготовку с «Селтикс». Форвард не был выбран на драфте НБА в 2022 году после четырёх лет игры в NCAA.

Рон Харпер-старший трижды выигрывал чемпионство с «Чикаго Буллз» (с 1996 по 1998 год) и ещё дважды с «Лос-Анджелес Лейкерс» (с 2000 по 2001 год).