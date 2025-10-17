Новичок «Автодора» Хэмилтон высказался о предстоящем матче с бывшей командой — «Пармой»

Новичок «Автодора» Алекс Хэмилтон высказался об адаптации в команде, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с бывшей командой – «Бетсити Пармой». Игра состоится завтра, 18 октября, в Перми. Начало запланировано на 15:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК Бетсити Парма Пермский край Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

«Парма» только что одержала большую победу над «Локо» в Кубке [во внутрисезонном турнире]. Похоже, они находят свой командный путь. Но если мы будем строго следовать плану на игру и бороться, у нас всё получится.

Одинаково отношусь к каждому матчу и стараюсь делать всё возможное для победы. Хотя, конечно, «Парма» всегда останется для меня особенной. Пермь стала моим первым домом в России, а уральские болельщики проявляли ко мне любовь, пока я находился там.

Мои ожидания от дебюта за «Автодор» — как всегда, побеждать. Однако понимаю, что потребуется немного времени, чтобы влиться в команду и набрать отличную игровую форму. Провёл всего несколько тренировок. Пока всё идёт хорошо. Нам только предстоят тренировки и игры в полном составе, ведь я присоединился совсем недавно, а двое ребят отсутствовали из-за травм. Как и для всего хорошего, нужно время, мы будем становиться лучше от матча к матчу», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Автодора».

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой: