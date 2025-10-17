Редик объяснил, в чём Хатимура превосходит остальных игроков «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, в чём форвард команды Руи Хатимура превосходит всех остальных игроков клуба.

«Видим много контакта во время этого пик-н-ролла. Руи передаёт Эй Ди [Энтони Дэвиса] Остину Ривзу. Они взаимодействуют между собой.

Мы постоянно говорим, что в изоляции, особенно с парнями, которые могут бросать трёхочковые, такие как Клэй Томпсон, нам нужно использовать эту вытянутую руку, своего рода «руку-палку».

Руи Хатимура — лучший парень в нашей команде, пользующийся этим приёмом. Поэтому он предотвращает трёхочковые броски», — сказал Редик в интервью Тиму Леглеру из ESPN.