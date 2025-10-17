Каспер Уэйр преодолел отметку в 2000 очков в составе ЦСКА

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (86:77) набрал 2000-е очко в составе армейцев. Об этом информирует пресс-служба красно-синих.

Теперь в активе Каспера 2007 очков за ЦСКА. За московский клуб американский спортсмен выступает с марта 2022 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне Единой лиги Уэйт принял участие в четырёх матчах, в которых в среднем набирал 8,5 очка, совершал 1,3 подбора и отдавал 2,5 передачи. ЦСКА в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице. На счету красно-синих три победы и одно поражение.

Материалы по теме Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче с ЦСКА в ЕЛ

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину: