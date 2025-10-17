Каспер Уэйр преодолел отметку в 2000 очков в составе ЦСКА
Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (86:77) набрал 2000-е очко в составе армейцев. Об этом информирует пресс-служба красно-синих.
Теперь в активе Каспера 2007 очков за ЦСКА. За московский клуб американский спортсмен выступает с марта 2022 года.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
86 : 77
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Кливленд - 12, Жан-Шарль - 12, Ухов - 11, Уэйр - 10, Руженцев - 9, Чадов - 8, Джекири - 6, Курбанов - 6, Антонов - 5, Астапкович - 4, Карпенко - 3, Ганькевич
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 19, Карпенков - 11, Хвостов - 11, Попов - 9, Платонов - 8, Хантер - 7, Гэтлинг - 5, Лукач - 5, Шендеров - 2, Буринский, Гришаев, Зоткин
Отметим, что в нынешнем сезоне Единой лиги Уэйт принял участие в четырёх матчах, в которых в среднем набирал 8,5 очка, совершал 1,3 подбора и отдавал 2,5 передачи. ЦСКА в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице. На счету красно-синих три победы и одно поражение.
Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину:
