Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Кевин Дюрант ответил на слова Чарльза Баркли про «водителя автобуса»

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант ответил бывшему игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльзу Баркли.

Баркли не раз критиковал Дюранта после его перехода из «Голден Стэйт Уорриорз». По мнению Чарльза, Кевин не выигрывал чемпионат как ведущий игрок команды, а был просто «водителем автобуса».

«Я ездил на автобусе, заправлял бак, был топливом, колёсами, осью, тормозами — всем. Выполнял любую роль в той команде», — сказал Дюрант на странице Netflix Sports в социальных сетях.

Дюрант, со своей стороны, также раскритиковал Баркли за отсутствие чемпионских титулов в карьере: «Он никогда не понимал, что значит убрать своё эго, чтобы помочь городу, команде выиграть чемпионат. Всё было только о нём. Всю жизнь, всю карьеру».

Дюрант, Амен Томпсон и Шенгюн на медиадне «Хьюстон Рокетс»:

