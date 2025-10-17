«Проделал отличную работу». Тренер «Бруклина» подтвердил дебют Дёмина в «предсезонке»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Жорди Фернандеш подтвердил дебют 19-летнего российского защитника Егора Дёмина в предсезонном матче с «Торонто Рэпторс».

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК Торонто Рэпторс Торонто Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

«Итак, он тренируется по программе, которую мы для него подготовили. Как вы, ребята, знаете, это был настоящий прорыв, и он наконец-то смог принять участие в двусторонней игре «5 на 5», и теперь он готов выйти на паркет. Итак, хорошая новость в том, что [в пятницу] у него будет несколько минут игрового времени. И это здорово. Я рад за него. Он проделал отличную работу, и теперь мы готовы сделать следующий шаг», — приводит слова Фернандеса издание Nets Daily.