Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс заявил, что Леброн Джеймс сыграл ключевую роль в его карьере

Пол Пирс заявил, что Леброн Джеймс сыграл ключевую роль в его карьере
Комментарии

Бывшая звезда «Бостон Селтикс» и член Зала славы НБА Пол Пирс заявил, что именно противостояние с Леброном Джеймсом помогло ему стать тем игроком, которым он стал.

«Леброн — причина, по которой я стал тем, кто я есть. Надевая пиджак Зала славы, я понимал, что он сыграл в этом большую роль. Мне нужен был он, и, думаю, он нуждался во мне тоже. Я не стал бы игроком уровня топ-75, если бы не наши противостояния — те матчи седьмых игр, плей-офф, дуэли с ним и Коби. Чтобы заслужить признание, нужно пройти через настоящие битвы с лучшими. И Леброн был одним из тех, кто помог мне это сделать», — приводит слова Пирса Clutch Points со ссылкой на Club Shay Shay.

Материалы по теме
Джо Джонсон вспомнил, как его заставили держать Майкла Джордана в дебютном сезоне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android