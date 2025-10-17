Пол Пирс заявил, что Леброн Джеймс сыграл ключевую роль в его карьере

Бывшая звезда «Бостон Селтикс» и член Зала славы НБА Пол Пирс заявил, что именно противостояние с Леброном Джеймсом помогло ему стать тем игроком, которым он стал.

«Леброн — причина, по которой я стал тем, кто я есть. Надевая пиджак Зала славы, я понимал, что он сыграл в этом большую роль. Мне нужен был он, и, думаю, он нуждался во мне тоже. Я не стал бы игроком уровня топ-75, если бы не наши противостояния — те матчи седьмых игр, плей-офф, дуэли с ним и Коби. Чтобы заслужить признание, нужно пройти через настоящие битвы с лучшими. И Леброн был одним из тех, кто помог мне это сделать», — приводит слова Пирса Clutch Points со ссылкой на Club Shay Shay.