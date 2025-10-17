НБА напомнила клубам о необходимости строго следить за поведением болельщиков

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) направила всем 30 командам меморандум с требованием усилить контроль за соблюдением Кодекса поведения болельщиков. В документе говорится о необходимости последовательного и внимательного применения правил для предотвращения нарушений на аренах. Об этом сообщает Daily Mail.

В лиге подчеркнули, что персонал арен должен быть обучен распознавать недопустимое поведение и оперативно реагировать на него. NBA также напомнила, что перед каждым матчем в залах показывается видеоролик с разъяснением правил для зрителей.

В прошлом сезоне НБА несколько фанатов в Далласе были удалены после негативной реакции на обмен звезды «Маверикс» Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс». В Миннесоте во время матча плей-офф удалили зрителя за расистские высказывания в адрес игрока «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.