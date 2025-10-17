«Атмосфера не будет прежней». Ван Ганди назвал вызов, который ждёт «Оклахому» после титула

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди объяснил, с чем столкнутся действующие чемпионы лиги из «Оклахомы-Сити Тандер» в новом сезоне после завоевания титула.

«Единственное, что действительно изменится в новом сезоне, — их путь к финалу. В прошлом сезоне каждой их победе болельщики аплодировали. Что действительно меняется, так это то, что люди начинают воспринимать всё как должное. Победы теперь не так волнующи, как когда-то, с точки зрения болельщиков и СМИ, не дай бог, вам проиграть, скажем, аутсайдеру, сейчас это большая проблема, которой раньше не было. Вы можете выиграть 60 игр, никто не сочтёт это большим достижением. Но, с другой стороны, если вы проиграете три или четыре игры, все будут вести себя так, будто наступил конец света.

«Тандер», как и любой другой команде-чемпиону до них, предстоит пройти через огромную психологическую борьбу, потому что в глазах болельщиков и СМИ — их победить практически невозможно. Атмосфера уже никогда не будет такой, как в последние пару лет в «Оклахоме». Каждая команда, будь то «Уорриорз», выигравшая несколько чемпионских титулов, или «Селтикс», которые были хороши на протяжении ряда лет, прежде чем завоевать титул в 2024 году, должна научиться справляться с этими ожиданиями и находить способы создать свой собственный энтузиазм и радость. Как только достигаете вершины, эти факторы больше не приходят извне. Вы должны создать это для себя сами», — приводит слова ван Ганди издание Clutch Points.