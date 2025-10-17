Скидки
«Атмосфера не будет прежней». Ван Ганди назвал вызов, который ждёт «Оклахому» после титула

«Атмосфера не будет прежней». Ван Ганди назвал вызов, который ждёт «Оклахому» после титула
Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди объяснил, с чем столкнутся действующие чемпионы лиги из «Оклахомы-Сити Тандер» в новом сезоне после завоевания титула.

«Единственное, что действительно изменится в новом сезоне, — их путь к финалу. В прошлом сезоне каждой их победе болельщики аплодировали. Что действительно меняется, так это то, что люди начинают воспринимать всё как должное. Победы теперь не так волнующи, как когда-то, с точки зрения болельщиков и СМИ, не дай бог, вам проиграть, скажем, аутсайдеру, сейчас это большая проблема, которой раньше не было. Вы можете выиграть 60 игр, никто не сочтёт это большим достижением. Но, с другой стороны, если вы проиграете три или четыре игры, все будут вести себя так, будто наступил конец света.

«Тандер», как и любой другой команде-чемпиону до них, предстоит пройти через огромную психологическую борьбу, потому что в глазах болельщиков и СМИ — их победить практически невозможно. Атмосфера уже никогда не будет такой, как в последние пару лет в «Оклахоме». Каждая команда, будь то «Уорриорз», выигравшая несколько чемпионских титулов, или «Селтикс», которые были хороши на протяжении ряда лет, прежде чем завоевать титул в 2024 году, должна научиться справляться с этими ожиданиями и находить способы создать свой собственный энтузиазм и радость. Как только достигаете вершины, эти факторы больше не приходят извне. Вы должны создать это для себя сами», — приводит слова ван Ганди издание Clutch Points.

«Леброн был чертовски рад». Дюрант рассказал про знаменитый обмен Хардена из «Оклахомы»
