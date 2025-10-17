Уоллес: «Денвер» перестроил структуру клуба, чтобы вернуть Йокичу удовольствие от игры

Директор по персоналу «Денвера» Джон Уоллес заявил, что руководство клуба провело масштабные изменения в межсезонье, чтобы создать для лидера команды серба Николы Йокича комфортные условия и укрепить команду для борьбы за титул. После перестройки фронт-офиса и тренерского штаба клуб сосредоточился на возвращении командной атмосферы и баланса опыта и глубины состава.

«Мы хотели увеличить глубину состава, не потеряв опыт. Молодые игроки, которые пока не видят игру на уровне Йокича, могли бы затормозить развитие команды. У Джокера есть партнёры, с которыми он на одной волне — ему важно получать удовольствие от игры и быть рядом с теми, кто разделяет его отношение к делу. Видно, как к нему возвращается радость, и это отражается на Джамале Маррее и Аароне Гордоне», — приводит слова Уоллеса The Athletic.