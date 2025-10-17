Скидки
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол

«Встреча с одной из лучших команд». Тренер «Автодора» — о матче с «Пармой»

Аудио-версия:
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Миленко Богичевич высказался о предстоящем матче с «Бетсити Пармой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
Автодор
Саратов
«Нам предстоит встреча на выезде с одной из лучших команд Единой лиги на данный момент. Пермяки доказали своё качество в последних домашних матчах, обыграв топ-клубы — ЦСКА и «Локомотив-Кубань». У хозяев сыгранный коллектив, имеющий в составе высококлассных исполнителей. Игроки, выступающие вместе на протяжении нескольких сезонов, нашли хорошую «химию» с новичками.

Тренер Евгений Пашутин делает ставку на агрессивный баскетбол на обеих сторонах площадки. «Парма» жёстко защищается и проповедует быструю игру с обилием трёхочковых бросков. Уральцы обладают габаритами и атлетизмом. Нам необходимо соответствовать их жёсткости, играть агрессивно в защите и нападении, а также действовать с максимальной самоотдачей на протяжении всего матча. Ожидаю, что покажем себя с лучшей стороны против серьёзного противника», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

