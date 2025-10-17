«Каждый захочет играть более значимую роль». Бывший тренер НБА — об «Оклахоме»

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди высказался об «Оклахоме-Сити Тандер» в сезоне-2025/2026.

«Другая проблема, с которой сталкивается команда-чемпион в новом сезона, заключается в том, что на пути к успеху все просто счастливы быть частью процесса, когда команда побеждает и добивается успеха. Теперь, с этой по-настоящему сплочённой командой, вы можете столкнуться с тем, что каждый баскетболист захочет играть немного большую роль, чем была до этого.

Пэт Райли много лет назад написал книгу «Внутренний победитель», и назвал этот момент «Моя болезнь». Люди начинают становиться немного эгоистичными, потому что воспринимают победу как нечто само собой разумеющееся. Я не говорю, что это произойдёт с «Оклахомой», потому что на мой взгляд у них очень сильный коллектив, и именно это было целью Сэма Прести при составлении своего состава. Всё, что я хочу сказать, что такая проблема возможно и им нужно быть осторожнее», — приводит слова ван Ганди издание Clutch Points.