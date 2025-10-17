Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Каждый захочет играть более значимую роль». Бывший тренер НБА — об «Оклахоме»

«Каждый захочет играть более значимую роль». Бывший тренер НБА — об «Оклахоме»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди высказался об «Оклахоме-Сити Тандер» в сезоне-2025/2026.

«Другая проблема, с которой сталкивается команда-чемпион в новом сезона, заключается в том, что на пути к успеху все просто счастливы быть частью процесса, когда команда побеждает и добивается успеха. Теперь, с этой по-настоящему сплочённой командой, вы можете столкнуться с тем, что каждый баскетболист захочет играть немного большую роль, чем была до этого.

Пэт Райли много лет назад написал книгу «Внутренний победитель», и назвал этот момент «Моя болезнь». Люди начинают становиться немного эгоистичными, потому что воспринимают победу как нечто само собой разумеющееся. Я не говорю, что это произойдёт с «Оклахомой», потому что на мой взгляд у них очень сильный коллектив, и именно это было целью Сэма Прести при составлении своего состава. Всё, что я хочу сказать, что такая проблема возможно и им нужно быть осторожнее», — приводит слова ван Ганди издание Clutch Points.

Материалы по теме
«Атмосфера не будет прежней». Ван Ганди назвал вызов, который ждёт «Оклахому» после титула
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android