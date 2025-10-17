Джоэл Эмбиид выйдет на паркет в предсезонном матче с «Миннесотой» — инсайдер

31-летний американо-французский баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» на позиции центрового, дебютирует в предсезонном матче с «Миннесотой Тимбервулвлз», о чём сообщил журналист Крис Хайнс.

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

«Источники в лиге сообщили, что Джоэл Эмбиид получил допуск и дебютирует в матче с «Миннесотой», — написал Хайнс в социальной сети Х.

В прошлом сезоне НБА Эмбиид принял участие лишь в 19 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 передачи, а затем выбыл из-за проблем с левым коленом, которое было прооперировано.