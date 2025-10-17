Скидки
Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
21:45 Мск
Баскетбол

Джоэл Эмбиид выйдет на паркет в предсезонном матче с «Миннесотой» — инсайдер

Джоэл Эмбиид выйдет на паркет в предсезонном матче с «Миннесотой» — инсайдер


31-летний американо-французский баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» на позиции центрового, дебютирует в предсезонном матче с «Миннесотой Тимбервулвлз», о чём сообщил журналист Крис Хайнс.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
«Источники в лиге сообщили, что Джоэл Эмбиид получил допуск и дебютирует в матче с «Миннесотой», — написал Хайнс в социальной сети Х.

В прошлом сезоне НБА Эмбиид принял участие лишь в 19 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 передачи, а затем выбыл из-за проблем с левым коленом, которое было прооперировано.

