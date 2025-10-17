Джоэл Эмбиид выйдет на паркет в предсезонном матче с «Миннесотой» — инсайдер
Поделиться
31-летний американо-французский баскетболист Джоэл Эмбиид, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» на позиции центрового, дебютирует в предсезонном матче с «Миннесотой Тимбервулвлз», о чём сообщил журналист Крис Хайнс.
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Источники в лиге сообщили, что Джоэл Эмбиид получил допуск и дебютирует в матче с «Миннесотой», — написал Хайнс в социальной сети Х.
В прошлом сезоне НБА Эмбиид принял участие лишь в 19 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 передачи, а затем выбыл из-за проблем с левым коленом, которое было прооперировано.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 октября 2025
-
22:33
-
22:24
-
22:04
-
21:30
-
21:19
-
21:18
-
20:59
-
19:56
-
19:27
-
18:59
-
18:45
-
18:22
-
18:03
-
17:57
-
17:10
-
16:33
-
16:26
-
16:20
-
16:12
-
15:53
-
15:46
-
15:25
-
14:39
-
14:20
-
14:03
-
13:24
-
12:42
-
12:27
-
12:11
-
12:01
-
11:53
-
11:36
-
11:30
-
10:51
-
10:41