Реджи Миллер сравнил состав «Оклахомы» с «Буллз» Майкла Джордана

Бывший баскетболист НБА Реджи Миллер высказался о составе «Оклахома-Сити Тандер», отметив, что команда может претендовать на успешную серию выступлений в лиге. По его мнению, в составе «Тандер» есть игроки, которые напоминают легендарный состав «Чикаго Буллз» 1990-х.

«Шей Гилджес-Александер – Майкл Джордан. Джейлен Уильямс – кто-то вроде Скотти Пиппена. Чет Холмгрен – Деннис Родман. У них есть нужный состав, тренерский уровень, глубокая команда. Судя по всему, у них всё в порядке с мотивацией. Понимаю, что Запад силен, «Денвер» перезапустил команду, «Миннесота» в порядке. Но если «Оклахома» будет здоровой и голодной, мне нравятся их шансы на повторение», – приводит слова Миллера NBC New York.