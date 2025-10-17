«Црвена Звезда» одержала третью победу подряд, уверенно обыграв «Реал» в Евролиге

В пятницу, 17 октября, в Сербии на «Белаград Арена — Штарк-Арена» завершился очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная «Црвена Звезда» принимала мадридский «Реал». Хозяева площадки одержали уверенную победу над испанцами со счётом 90:75 (20:25; 23:14; 24:14; 23:22).

Лучшим игроком в составе «Црвены Звезды» стал американский разыгрывающий защитник Коди Миллер-Макинтайр, набравший по ходу матча 18 очков, восемь подборов, восемь передач, один перехват, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+22».

У «Реала» отличился американский форвард Чума Океке — 16 очков, восемь подборов и три передачи при коэффициенте эффективности «+25».