Париж Баскетбол — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Црвена Звезда — Реал Мадрид, результат матча 17 октября 2025, счет 90:75, Евролига – 2025/2026

«Црвена Звезда» одержала третью победу подряд, уверенно обыграв «Реал» в Евролиге


В пятницу, 17 октября, в Сербии на «Белаград Арена — Штарк-Арена» завершился очередной матч Евролиги сезона-2025/2026, в котором местная «Црвена Звезда» принимала мадридский «Реал». Хозяева площадки одержали уверенную победу над испанцами со счётом 90:75 (20:25; 23:14; 24:14; 23:22).

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
17 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
90 : 75
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Неделькович, Давидовац, Калинич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Радошич, Монеке, дос Сантос
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис

Лучшим игроком в составе «Црвены Звезды» стал американский разыгрывающий защитник Коди Миллер-Макинтайр, набравший по ходу матча 18 очков, восемь подборов, восемь передач, один перехват, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+22».

У «Реала» отличился американский форвард Чума Океке — 16 очков, восемь подборов и три передачи при коэффициенте эффективности «+25».

Новости. Баскетбол
